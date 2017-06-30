Дайджест

Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом, передает RT.



По информации издания Sport, это произойдет 15 июля.



В соглашении Месси будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Действующий контракт 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: