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Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля
30 июнь 2017 (16:20)
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом, передает RT.
По информации издания Sport, это произойдет 15 июля.
В соглашении Месси будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Действующий контракт 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.
По информации издания Sport, это произойдет 15 июля.
В соглашении Месси будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Действующий контракт 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.
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