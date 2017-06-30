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Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля

30 июнь 2017 (16:20)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом, передает RT.

По информации издания Sport, это произойдет 15 июля.

В соглашении Месси будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Действующий контракт 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.

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