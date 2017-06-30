Дайджест
Киев назвал необоснованными санкции EBU по Евровидению
30 июнь 2017 (16:19)
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) считает необоснованными санкции из-за недопуска на Евровидение в Киеве участницы от России Юлии Самойловой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
Отмечается, что решение о запрете въезда на территорию Украины Самойловой принимала Служба безопасности Украины (СБУ) в связи «с доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию» Крыма.
«В связи с этим НОТУ сообщает, что неуклонно придерживается законодательства Украины, выполняет решения уполномоченных органов власти и не видит возможным нарушать законы государства ни под каким предлогом. Евровидение, как и любой другой международный конкурс, не может стать исключением и оправданием для нарушения законов стран — участниц конкурса», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что общественный вещатель не является органом, который контролирует границы или влияет на законодательство Украины; вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит «в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины».
«Учитывая вышеизложенное, санкции против НОТУ необоснованны. НОТУ будет обжаловать такие санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе, и уставу EBU», — подчеркнули в заявлении.
Ранее EBU оштрафовал НОТУ в связи с запретом на выступление участницы от России Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение».
Отмечается, что решение о запрете въезда на территорию Украины Самойловой принимала Служба безопасности Украины (СБУ) в связи «с доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию» Крыма.
«В связи с этим НОТУ сообщает, что неуклонно придерживается законодательства Украины, выполняет решения уполномоченных органов власти и не видит возможным нарушать законы государства ни под каким предлогом. Евровидение, как и любой другой международный конкурс, не может стать исключением и оправданием для нарушения законов стран — участниц конкурса», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что общественный вещатель не является органом, который контролирует границы или влияет на законодательство Украины; вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит «в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины».
«Учитывая вышеизложенное, санкции против НОТУ необоснованны. НОТУ будет обжаловать такие санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе, и уставу EBU», — подчеркнули в заявлении.
Ранее EBU оштрафовал НОТУ в связи с запретом на выступление участницы от России Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение».
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