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В Челябинской области остановлен вывоз в Казахстан более 30 тонн фруктов и овощей без сертификатов

УрБК, Челябинск, 30.06.2017. На фитосанитарном контрольном посту Троицка сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили 5 нарушений при вывозе подкарантинных грузов высокого фитосанитарного риска из РФ в Республику Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска следовала из Челябинска в город Костанай пятью автотранспортными средствами с нарушением законодательства Российской Федерации в области карантина растений. В частности, перевозились апельсины из Египта в количестве 8,2 т, бананы из Эквадора — 15 т, виноград из Аргентины — 1 т, мандарины из Турции — 3,7 т, зелень свежая из Узбекистана — 1 т, черешня из Узбекистана — 0,3 т и российские томаты — 2 т.



Вывоз фруктов, овощей и зелени в Казахстан запрещен до установления фитосанитарного состояния перевозимых грузов и оформления фитосанитарных сертификатов.

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