Автомобильная иллюзия роста

Несмотря на то, что ситуация в российской экономике далека от стабильной и благоприятной, часть сегментов все же демонстрирует рост. Так, автомобильный рынок России и Екатеринбурга в частности с начала года заметно поднялся. Но как полагают эксперты, это связано с тем, что доступность автокредитов выросла. Однако на фоне постоянно снижающихся реальных доходов населения это может лишь привести к увеличению доли невозвратных займов.Практически все сегменты автомобильного рынка России по итогам мая 2017 года демонстрируют активное восстановление после затяжного падения. По данным Ассоциации Европейского бизнеса, за последний месяц весны было продано 124,99 тыс. автомобилей, что на 14,7% больше показателей прошлого месяца. А по итогам периода с января по май рост составил 5,1% (577 тыс. 449 автомобилей).Вторичный рынок также продемонстрировал рост. По итогам мая 2017 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 436,3 тыс. единиц, что на 4,1% больше, чем годом ранее. С начала года сегмент также демонстрирует рост, хоть и незначительный — 0,9%.В региональном разрезе Уральский федеральный округ и в частности Екатеринбург выбились в лидеры по объему продаж. В мае в УрФО было продано в общей сложности 10 тыс. 299 автомобилей, что на 46,8% больше аналогичного периода прошлого года.Относительно автомобильного рынка Екатеринбурга, как поясняют аналитики проекта «Auto-Dealer-Екатеринбург», в силу своей специфики он быстрее всех городов-миллионников падает и также быстро растет. В январе-мае 2017 года в Екатеринбурге было продано 15 тыс. 108 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18% выше показателя за аналогичный период 2016 года. В мае рост продаж автомобилей составил 23%, в городе был продан 3 тыс. 271 автомобиль.«Рынку будет довольно сложно завершить полугодие ростом в 20%, для этого городские автодилеры должны продать в июне более 4 тыс. машин, чего пока в этом году не удавалось сделать. При этом стоит отметить, что продажи автомобилей в Екатеринбурге показывают более высокий рост, чем общероссийские, которые за пять месяцев выросли на 5%», — отмечает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.Несомненно, одним из основных драйверов роста автомобильного рынка является ослабление политики банков в плане выдачи автокредитов. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за май 2017 года количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 30%. За последний весенний месяц года было выдано 25 110 кредитов на 19,59 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 712 до 780 тыс. руб.Однако разморозка розничного кредитования привела не только к росту продаж автомобилей, но и к увеличению количества мошеннических займов. По данным исследования БКИ «Эквифакс», число вновь выданных подобных кредитов в I квартале 2017 года составило 37,8 тыс. штук, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Как поясняют аналитики, к мошенническим займам относятся те ссуды, по которым с момента получения не было произведено ни одного платежа. По их словам, в первые три квартала 2017 года банки, стремясь увеличить свою долю на рынке, ослабили критерии оценки заемщиков, и это привлекло в том числе недобросовестных граждан.Между тем реальные доходы населения все еще продолжают снижаться. В мае этот показатель сократился в годовом выражении на 0,4%. В январе-мае реальные доходы сократились на 1,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В результате получается ситуация: раньше россияне долгое время не могли себе позволить приобрести новый автомобиль в силу нехватки собственных средств и недоступности кредитов, а сейчас займы стало проще получить, а вот на выплаты по ним денег по-прежнему не хватает.По мнению редактора проекта «Auto-Dealer-Екатеринбург» Надежды Анучиной, в ближайшее время тенденция к росту авторынка продолжится.«Здесь можно отметить сразу несколько факторов, за счет которых автомобильный рынок начал расти. Одним из главных является ослабление банками требований к заемщикам. Также большую роль сыграл отложенный спрос. В этом году у людей, которые в предыдущие годы откладывали покупку автомобиля, уже настолько выросла потребность в приобретении средства передвижения, что они уже готовы отказываться от других потребностей», — сказала редактор проекта «Auto-Dealer-Екатеринбург» Надежда Анучина.Сейчас реализация автомобилей начала набирать обороты после почти трехлетнего падения, однако происходит это не за счет улучшения состояния экономики, снижения цен на продукцию и роста доходов населения, а за счет разморозки потребительского кредитования. Искусственно созданные условия для повышения спроса привели к увеличению мошеннических займов без единой оплаты и к росту просрочки по автозаймам. В таких условиях ситуация продолжит усложняться, а повышение аппетита к риску у банков может привести к очередной заморозке потребкредитования.