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Минфин сообщил об объединении Резервного фонда и ФНБ

УрБК, Москва, 30.06.2017. Глава Минфина Антон Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд и ФНБ. Об этом сообщает «Прайм».



«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), есть Резервный фонд», — сказал А. Силуанов.



Отвечая на вопрос об объемах расходования средств Резервного фонда в 2018 году, Силуанов сообщил, что власти намерены направить на финансирование дефицита бюджета те дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в бюджет от цены нефти выше 40 долл. США за баррель в 2017 году.



«Средства Резервного фонда в следующем году будут потрачены в размере 623 млрд руб. — то есть те средства, которые мы в текущем году накопим и направим в Резервный фонд», — сказал он.



Правительство РФ в четверг рассмотрело основные бюджетные проектировки на следующую трехлетку. Согласно предложениям Минфина, объем расходования средств резервных фондов в 2018 году будет вдвое ниже, чем в текущем году.

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