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Банк «Екатеринбург» закрыл два дополнительных офиса
30 июнь 2017 (15:07)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Банк «Екатеринбург» закрыл два дополнительных офиса: Чкаловское операционное управление на ул. Щербакова, 4 и Юго-Западное операционное управление на Амундсена, 65.
«Данное решение принято банком в связи с достижением высокой доли операций, совершаемых физическими и юридическими лицами в удаленных каналах обслуживания и безналичным путем», — говорится в сообщении банка.
С 31 июля 2017 года расчетно-кассовое обслуживание клиентов-юридических лиц Чкаловского и Юго-Западного ОПЕРУ будет осуществляться в Головном ОПЕРУ «Банк «Екатеринбург», расположенном на ул. 8 Марта, 13.
«Данное решение принято банком в связи с достижением высокой доли операций, совершаемых физическими и юридическими лицами в удаленных каналах обслуживания и безналичным путем», — говорится в сообщении банка.
С 31 июля 2017 года расчетно-кассовое обслуживание клиентов-юридических лиц Чкаловского и Юго-Западного ОПЕРУ будет осуществляться в Головном ОПЕРУ «Банк «Екатеринбург», расположенном на ул. 8 Марта, 13.
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