Кризис

«АвтоВАЗ» из-за убытков не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

«АвтоВАЗ» не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2016 году в связи с убытком. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по результатам 2016 года не выплачивать в связи с тем, что общество за этот период не получило прибыли», — огласил представитель регистратора решение собрания акционеров компании.



Компания последний раз выплачивала дивиденды по итогам 2007 года в размере 29 коп. на акцию. В 2016 году ПАО «АвтоВАЗ» получило чистый убыток по МСФО в размере 44,8 млрд руб. (-39,3%).



Акционеры «АвтоВАЗа» проводят процедуру финансового оздоровления компании путем допэмиссии акций. В ходе первого этапа допэмиссии СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. приобрело 1,65 млрд акций допвыпуска за 14,85 млрд руб., кипрская Renaissance Securities Limited — 1,25 млрд акций на 11,25 млрд руб., «прочие» — 4 млн 524 тыс. 987 акций на 41 млн руб. Основными акционерами «АвтоВАЗа», владеющими голосующими акциями, с учетом допэмиссии, на 31 декабря 2016 году являлись Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), Renaissance Securities Limited (24,095), прочие акционеры — 11,31%.



В настоящее время уставный капитал «АвтоВАЗа» разделен на 5 млрд 188 млн 752 тыс. 418 акций, таким образом, при размещении допэмиссии в полном объеме он может вырасти в 2,8 раза. Исходя из цены 10,3 руб. за бумагу размер допэмиссии может достичь 95,275 млрд руб.

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