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Группа ЧТПЗ примет участие в выставке «Иннопром-2017»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Группа ЧТПЗ примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Компанию представят акционеры Андрей Комаров и Александр Федоров, топ-менеджмент группы.



Как сообщает пресс-служба компании, на выставке Группа ЧТПЗ презентует стенд, посвященный корпоративной образовательной программе «Будущее Белой металлургии».



«В этом году выставка посвящена «умному», инновационному производству. С 2011 года наша компания занимается подготовкой кадров нового поколения для современного промышленного производства, и мы готовы делиться своим опытом, — комментирует генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман. — Стенд, посвященный программе «Будущее Белой металлургии» — проекту по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической отрасли — уже стал «визитной карточкой» компании на Петербургском экономическом форуме, теперь мы хотим представить его вниманию гостей «Иннопрома». В основе композиции стенда арт-объекты, созданные студентами проекта «Будущее Белой металлургии» при участии медиахудожника Дмитрия Морозова, работающего в технологических жанрах: робототехнике, звуковом и научном искусстве».



Концепция стенда Группы ЧТПЗ поддерживает тематику деловой программы компании на «Иннопроме». Директор по персоналу компании Светлана Кузьминых поделится опытом кадрового обеспечения на конференции «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий России». Управляющий директор входящего в группу Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов примет участие в дискуссии «Презентация исследования «Оценка удовлетворённости работодателей системой кадрового обеспечения регионов». В рамках выставки компания планирует подписать ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в области образования.



Также в этом году Группа ЧТПЗ выступит генеральным партнером турнира INNOPROM GOLF CHALLENGE, который пройдет 8-9 июля при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России. Мероприятие соберет под эгидой гольфа ключевых участников выставки «Иннопром-2017»: представителей деловой и политической элиты России и зарубежных стран. Принимать турнир второй год подряд будет гольф-курорт Pine Creek Golf Resort. В рамках летнего трудоустройства 24 студента программы «Будущее Белой металлургии» станут волонтерами INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017, где они будут оказывать помощь организаторам, гостям и участникам турнира. В рамках гольф-турнира гости Pine Creek Golf Resort смогут ознакомиться с произведениями из корпоративной коллекции Группы ЧТПЗ, насчитывающей более 400 живописных полотен, графических и скульптурных работ мастеров 20 века, объединенных темой металлургии.

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