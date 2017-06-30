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Свердловских налоговиков привлекли к ответственности за нарушения закона о противодействии коррупции
30 июнь 2017 (13:52)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Прокуратура Свердловской области выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в региональном Управлении федеральной налоговой службы России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе надзорных мероприятий установлены факты несоблюдения требований федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе в Российской Федерации». В частности, они касаются недостоверного и неполного отражения доходов, полученных государственными служащими и их супругами, в том числе от продажи транспортных средств, недвижимости, сведений о наличии в собственности транспортных средств, недвижимости, земельных участков.
Так, ведущим специалистом — экспертом отдела информационных технологий управления в справке о доходах, расходах и имуществе за 2014 год не указаны сведения о расходах на приобретение земельного участка стоимостью около 1,3 млн руб. При этом стоимость земельного участка превышает совокупный доход данного специалиста и его супруги за три последние года, предшествовавшие дате покупке.
Главный специалист-эксперт отдела по внедрению АИС «Налог-3» регионального Управления ФНС России в справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год не указал сведения о расходах на приобретение квартиры в г. Екатеринбурге стоимостью 4,2 млн руб.
Аналогичным образом у ряда сотрудников не отражены сведения о расходах на приобретение недвижимости (квартиры, земельных участков, автомобиля), при этом их совокупных доход за три предшествовавших года меньше стоимости приобретенного имущества.
Прокуратура области в адрес руководителя Управления внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры двое государственных служащих уволены в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 госслужащих ведомства, еще четверо привлечены к материальной ответственности (им снижен размер премии и материального стимулирования).
В ходе надзорных мероприятий установлены факты несоблюдения требований федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе в Российской Федерации». В частности, они касаются недостоверного и неполного отражения доходов, полученных государственными служащими и их супругами, в том числе от продажи транспортных средств, недвижимости, сведений о наличии в собственности транспортных средств, недвижимости, земельных участков.
Так, ведущим специалистом — экспертом отдела информационных технологий управления в справке о доходах, расходах и имуществе за 2014 год не указаны сведения о расходах на приобретение земельного участка стоимостью около 1,3 млн руб. При этом стоимость земельного участка превышает совокупный доход данного специалиста и его супруги за три последние года, предшествовавшие дате покупке.
Главный специалист-эксперт отдела по внедрению АИС «Налог-3» регионального Управления ФНС России в справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год не указал сведения о расходах на приобретение квартиры в г. Екатеринбурге стоимостью 4,2 млн руб.
Аналогичным образом у ряда сотрудников не отражены сведения о расходах на приобретение недвижимости (квартиры, земельных участков, автомобиля), при этом их совокупных доход за три предшествовавших года меньше стоимости приобретенного имущества.
Прокуратура области в адрес руководителя Управления внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры двое государственных служащих уволены в связи с утратой доверия. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 госслужащих ведомства, еще четверо привлечены к материальной ответственности (им снижен размер премии и материального стимулирования).
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