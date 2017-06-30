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Частные дома в черте Екатеринбурга за год подешевели на 12%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Дома в Екатеринбурге за год подешевели максимально среди всей жилой недвижимости, а их владельцы активно меняются своей недвижимостью с собственниками квартир в многоэтажках. К такому выводу пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, проанализировав около 40 тыс. объектов.



«Цены на дома в черте города снизились почти на 12% — с 56,8 тыс. руб. до 50,1 тыс. руб. за 1 кв. м., а в области на 5% — с 36,4 до 34,6 тыс. за «квадрат». При этом «квадрат» на вторичном рынке жилья (многоэтажки) подешевел за год в Екатеринбурге в среднем на 2,4%. Средняя площадь домов, находящихся в продаже, выросла на 20% до 112 «квадратов», поэтому несмотря на снижения цены квадратного метра, цена объекта сейчас выше, чем год назад», — говорится в сообщении.



Так, средняя цена дома в Екатеринбурге — 5 млн руб., за пределами — 2,9 млн руб. А коттеджи стоят 13,4 млн руб. и 8 млн руб. соответственно, за год их средняя цена в черте города выросла на 4,5%, а площадь на 2,6%.



По подсчетам N1.RU, 10% собственников, продающих дома и коттеджи, готовы вместо денег получить квартиру во многоэтажке, а среди владельцев квартир обменяться на дом или коттедж готовы лишь 0,5%. Среди тех, кто готов к обмену, 60% — это владельцы домов, а 35% — владельцы коттеджей, оставшаяся часть — собственники таунхаусов и части дома.



«Внушительная доля желающих обменять дом или коттедж на квартиру обусловлена тем, что это одна из самых дорогих категорий жилой недвижимости — продать такие объекты сложнее, чем квартиры. Вероятнее всего, готовность к обмену — это в большей мере способ ускорить сделку, чем желание перебраться в многоэтажку», — полагает руководитель N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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