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Магазины Stockmann останутся в России еще на 7 лет

УрБК, Москва, 30.06.2017. Акционерное общество «Стокманн», которым владеет Reviva Holdings Limited, продлило лицензионное соглашение с владельцем бренда, финской компанией Stockmann plc. еще на 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В рамках новых договоренностей «Стокманн» имеет эксклюзивное право использовать бренд Stockmann вплоть до 2023 года. Согласно подписанному ранее соглашению компания имела право использовать бренд на территории России до конца 2018 года.



Подписанное лицензионное соглашение позволяет «Стокманн» на протяжении следующих 7 лет управлять сетью универмагов под брендом Stockmann на всей территории России. В настоящее время универмаги представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца этого года компания планирует открыть еще один универмаг в Москве. В следующем году ожидается появление Stockmann в Казани и Краснодаре. К 2023 году компания планирует еще сильнее закрепиться в сегменте розничных продаж за счет расширения числа универмагов, представленных в разных городах страны.



«Мы видим огромный потенциал развития рынка универмагов в России. Stockmann обладает сильными конкурентными преимуществами, и мы считаем, что у бренда большие возможности для дальнейшего развития в этой стране, — комментирует председатель совета директоров «Стокманн» Яков Панченко.

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