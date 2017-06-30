Центр по-европейски: воображаемый и реальный

Центр Екатеринбурга вновь стал ареной градостроительного противостояния. На этот раз линия баррикад пролегла между московскими урбанистами из агентства «Стрелка» и жителями города. Точкой преткновения стала центральная площадь Екатеринбурга.Напомним, что на этой неделе московское агентство «Стрелка» презентовало проект модернизации центральных городских пространств Екатеринбурга — площади 1905 года, пересечения переулков Банковского и Театрального и площади Февральской революции.Общая концепция агентства предполагает существенные ограничения движения личного транспорта в центральной части города, массовое уничтожение парковок и другие мероприятия, направленные на усложнение жизни автомобилистам. При этом авторы идеи ссылаются на абстрактный «европейский опыт», который должен быть внедрен в «инфраструктурно слабо развитом Екатеринбурге».Предложение москвичей было встречено консолидированной критикой со стороны жителей Екатеринбурга, для которых соответствие абстрактным «европейским стандартам» оказалось менее важным, чем транспортная доступность центральной части города. Для екатеринбуржцев, знакомых с городом не по картам и рекламным буклетам, очевидно, что существующие парковки в центре — необходимая часть транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность центра для значительного числа горожан.Жители города понимают, что живут в ситуации, когда метро в Екатеринбурге представлено единственной веткой и вряд ли будет развиваться в ближайшие годы. Уже один этот факт перечеркивает все разговоры о «европейском опыте» и «транспортной доступности центра». Во всех крупных европейских городах это достигается именно за счет метро, и именно оно вытесняет из исторического (но не из делового) центра личный транспорт.Общественный транспорт стремительно теряет популярность, по итогам 2016 года число людей, предпочитающих добираться на работу на личном автомобиле, существенно превысило число тех, что использует для этого автобусы, трамваи и троллейбусы. Екатеринбуржцы сделали выбор в пользу личного транспорта и теперь хотят, чтобы власти и архитекторы уважали их выбор и учитывали его в своих градостроительных экзерсисах.В противном случае модернизированная центральная площадь может оказаться красивой, но пустой — жители города просто не смогут до нее добраться. Учитывая, что жилых домов в центре относительно немного, гулять там будет просто некому.Впрочем, и сама апелляция к «европейским стандартам» вызывает у екатеринбуржцев массу вопросов. К счастью, многие жители города за последние годы успели побывать в той самой пресловутой Европе и на личном опыте узнать, как именно организуется общественное пространство в крупных европейских мегаполисах. Екатеринбург с его населением в полтора миллиона входит в топ-25 крупнейших городов континента, его соседями по списку являются Вена, Мюнхен, Барселона и Милан. Учитывая, что наш город не имеет древнего исторического центра, насыщенного памятниками истории и архитектуры, в плане модернизации центральной площади стоит опираться на европейский опыт организации площадей в «новых» центрах застройки.Очевидно, что если бы авторы концепции обратились к реальному, а не воображаемому опыту европейских городов, то проект реновации площади 1905 года был бы совсем иной. В этом случае центральное место заняла бы многоуровневая подземная парковка. Над ней разместилось бы торговое и выставочное пространство и фудкорт с выходами в метро и главные торговые центры, как минимум — в «Европу» и Пассаж. Именно эта подземная часть должна была бы стать центром притяжения для горожан. Надземная часть с фонтанами и прогулочными зонами, фермерским рынком и площадками для массовых мероприятий будет иметь смысл только как приложение к подземным пространствам, которые позволят людям добраться до градостроительных красот.