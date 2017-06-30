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Mercedes-Benz отзывает из России более 3,4 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 30.06.2017. Компания «Мерседес-Бенц РУС», являющаяся официальным изготовителем Mercedes-Benz на российском рынке, объявила об отзыве 3 тыс. 408 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz G-класса, реализованные в период с 2012 года по сегодняшний день, и Mercedes-Benz С-класса (204), реализованные в период с 2013 года по 2014 год.



Причиной является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке.



На транспортных средствах Mercedes-Benz будет выполнена проверка болтового соединение карданного шарнира рулевого механизма, при необходимости его замена.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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