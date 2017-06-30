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За неделю из Екатеринбурга выдворили 47 нелегальных мигрантов
30 июнь 2017 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. За неделю из Екатеринбурга судебные приставы выдворили 47 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии находились в Свердловской области нелегально, все они прибыли в Россию на заработки, не имея на то законных оснований. Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, и, более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегалов за пределы России», — говорится в сообщении.
Судебные приставы доставили граждан, подвергшихся выдворению, в аэропорт Кольцово и препроводили на свои рейсы.
Всего с начала 2017 года сотрудники УФССП России по Свердловской области выдворили 763 иностранных гражданина, из них за средства госбюджета улетели 358 человек, а остальные 405 человек оплатили обратный проезд за свой счет.
«Из общего числа нарушителей граждан Романова, Салиева, Болтаева и Холов выявили сотрудники полиции территориальных отделов внутренних дел в рамках первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017». Рассмотрев материалы представителей системы МВД , суды приняли решение выдворить их за пределы нашей страны. Все четверым теперь въезд на территорию Российской Федерации запрещен сроком на 5 лет, то есть до 2022 года. Как показывает практика, многие из тех, кто угодил в сети сыщиков, не желают возвращаться по месту постоянного жительства, хотят остаться работать на Среднем Урале. Но закон есть закон. Вышел за рамки правового поля, причем неоднократно, — будь готов ответить, либо не нарушай. Практика выдворения нарушителей за пределы страны будет продолжена и в дальнейшем», — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии находились в Свердловской области нелегально, все они прибыли в Россию на заработки, не имея на то законных оснований. Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, и, более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегалов за пределы России», — говорится в сообщении.
Судебные приставы доставили граждан, подвергшихся выдворению, в аэропорт Кольцово и препроводили на свои рейсы.
Всего с начала 2017 года сотрудники УФССП России по Свердловской области выдворили 763 иностранных гражданина, из них за средства госбюджета улетели 358 человек, а остальные 405 человек оплатили обратный проезд за свой счет.
«Из общего числа нарушителей граждан Романова, Салиева, Болтаева и Холов выявили сотрудники полиции территориальных отделов внутренних дел в рамках первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017». Рассмотрев материалы представителей системы МВД , суды приняли решение выдворить их за пределы нашей страны. Все четверым теперь въезд на территорию Российской Федерации запрещен сроком на 5 лет, то есть до 2022 года. Как показывает практика, многие из тех, кто угодил в сети сыщиков, не желают возвращаться по месту постоянного жительства, хотят остаться работать на Среднем Урале. Но закон есть закон. Вышел за рамки правового поля, причем неоднократно, — будь готов ответить, либо не нарушай. Практика выдворения нарушителей за пределы страны будет продолжена и в дальнейшем», — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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