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По итогам мая авторынок УрФО вырос на 46,8%

УрБК, Москва, 30.06.2017. По итогам мая 2017 года авторынок Уральского федерального округа показал рекордный рост в 46,8%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Всего за пошлый месяц в регионе было продано 10 тыс. 299 легковых автомобилей, что выводит УрФО в лидеры среди российских регионов.



На первом месте по продажам на местном рынке стала Lada — 2 тыс. 092 авто, проданных в мае, что на 53,1% больше, чем годом ранее.



Между тем за прошлый месяц на 33,7% также выросли продажи легковых машин в Приволжском ФО, в абсолютном выражении объем реализации вырос до 29 тыс. 522 ед. авто. Первое место по продажам в мае здесь также занимает Lada — 10 тыс. 049 авто (+42,7%). Авторынок Южного округа в мае 2017 года стал третьим по динамике роста продаж. Объем реализации машин вырос здесь на 31,2% и достиг 9 тыс. 702 ед. На местном рынке в мае больше всего было продано автомобилей марки Lada (2 тыс. 155 ед., +16,7%).



В Сибирском ФО автомобильные продажи выросли на 29,7% в мае, с 5 тыс. 388 до 6 тыс. 987 ед. авто. Лидером продаж здесь также стала Lada, отечественная марка продала в мае 1,33 тыс. машин, улучшив свой прошлогодний результат на 29,1%. В Северо-Западном округе авторынок вырос в мае на 24,5% до 13 тыс. 485 ед. авто. За прошлый месяц здесь было продано 1 тыс. 831 автомобиль Lada (+21%), что обеспечило лидерство отечественной марки. С 3 тыс. до 3 тыс. 695 ед. авто (+23,2%) увеличились в мае продаж легковых автомобилей в Северо-Кавказском ФО, где марка Lada продала 1 тыс. 807 ед. авто (+10,7%).

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