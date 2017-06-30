Дайджест

ИААФ допустила девять россиян к участию под нейтральным флагом на ЧМ U18

30 июнь 2017 (10:50)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила девяти российским спортсмена принять участие под нейтральным флагом в чемпионате мира U18 в Найроби. Об этом сообщает RT.

Допуск до соревнований получили Оксана Галиуллина (прыжки с шестом), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Салават Илкаев (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Полина Миллер (спринтерский бег), Варвара Насибулина (спринтерский бег), Данила Тундуков (бег на средние дистанции), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), сообщает официальный сайт ИААФ.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 16 июля.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...