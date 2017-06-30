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Президент Украины отказался от разблокировки «ВКонтакте» на Украине

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщается в ответе главы государства на петицию о разблокировке «ВКонтакте», опубликованном на его официальном сайте.



«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — отмечается в сообщении.



По словам украинского лидера, данная социальная сеть «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».



П. Порошенко также добавил, что блокировка «ВКонтакте» защищает украинцев от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента «групп смерти».



Ранее сообщалось, что Петиция на сайте президента Украины об отмене блокировки российской соцсети «ВКонтакте» собрала 25 тыс. подписей, достаточных для ее рассмотрения.

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