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Президент Украины отказался от разблокировки «ВКонтакте» на Украине
30 июнь 2017 (10:49)
Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщается в ответе главы государства на петицию о разблокировке «ВКонтакте», опубликованном на его официальном сайте.
«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — отмечается в сообщении.
По словам украинского лидера, данная социальная сеть «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».
П. Порошенко также добавил, что блокировка «ВКонтакте» защищает украинцев от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента «групп смерти».
Ранее сообщалось, что Петиция на сайте президента Украины об отмене блокировки российской соцсети «ВКонтакте» собрала 25 тыс. подписей, достаточных для ее рассмотрения.
«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — отмечается в сообщении.
По словам украинского лидера, данная социальная сеть «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».
П. Порошенко также добавил, что блокировка «ВКонтакте» защищает украинцев от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента «групп смерти».
Ранее сообщалось, что Петиция на сайте президента Украины об отмене блокировки российской соцсети «ВКонтакте» собрала 25 тыс. подписей, достаточных для ее рассмотрения.
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