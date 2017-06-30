Дайджест
Мужчина задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем
30 июнь 2017 (10:49)
В предместье Парижа был задержан мужчина, попытавшийся въехать в толпу перед мечетью, передает Reuters.
Инцидент произошел в городе Кретей, в результате произошедшего никто не пострадал.
По словам представителей правоохранительных органов, мотивы водителя на данный момент неизвестны.
Инцидент произошел в городе Кретей, в результате произошедшего никто не пострадал.
По словам представителей правоохранительных органов, мотивы водителя на данный момент неизвестны.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Японии пожилой мужчина ранил ножом полицейского
- Задержан вооруженный мужчина, наблюдавший за кортежем Обамы
- Москвич бросил бутылку в кортеж мэра
- В США мужчина открыл огонь в офисе бывшего работодателя
- Неизвестные обстреляли дом милиционера в Назрани
Loading...