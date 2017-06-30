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Мужчина задержан за попытку въехать в толпу у мечети под Парижем

В предместье Парижа был задержан мужчина, попытавшийся въехать в толпу перед мечетью, передает Reuters.



Инцидент произошел в городе Кретей, в результате произошедшего никто не пострадал.



По словам представителей правоохранительных органов, мотивы водителя на данный момент неизвестны.

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