Дайджест

В чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар

На территории лесничества в чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар, говорится на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает «Газета.ру».



«29 июня в 12 часов 35 минут в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества, предварительно во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги, произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га», — говорится в тексте официального сообщения.



Площадь пожара составляет около 25 га, в его ликвидации задействованы 102 человека личного состава и 22 единицы специальной техники.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: