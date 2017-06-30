Дайджест
США закроют полеты в страну авиакомпаниям, которые не будут соблюдать новые меры безопасности
30 июнь 2017 (10:48)
США планируют закрыть доступ на свою территорию авиакомпаниям, отказывающимся соблюдать ужесточенные меры безопасности страны для внешних полетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском министерстве внутренней безопасности.
Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США вводятся новые меры безопасности, касающиеся направляющихся в страну иностранных пассажирских самолетов.
Также сообщалось, что администрация транспортной безопасности США прислала «Аэрофлоту» уведомление о введении новых мер безопасности.
Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США вводятся новые меры безопасности, касающиеся направляющихся в страну иностранных пассажирских самолетов.
Также сообщалось, что администрация транспортной безопасности США прислала «Аэрофлоту» уведомление о введении новых мер безопасности.
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