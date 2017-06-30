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США закроют полеты в страну авиакомпаниям, которые не будут соблюдать новые меры безопасности

США планируют закрыть доступ на свою территорию авиакомпаниям, отказывающимся соблюдать ужесточенные меры безопасности страны для внешних полетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском министерстве внутренней безопасности.



Ранее сообщалось, что министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что в США вводятся новые меры безопасности, касающиеся направляющихся в страну иностранных пассажирских самолетов.



Также сообщалось, что администрация транспортной безопасности США прислала «Аэрофлоту» уведомление о введении новых мер безопасности.

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