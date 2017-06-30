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Суд приостановил деятельность супермаркета «А-продукт» в Екатеринбурге на 45 суток
30 июнь 2017 (09:19)
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга на 45 суток приостановил деятельность ООО «Атланткосметик» на основании материалов эпидемиологической проверки Роспотребнадзора, принадлежащего компании супермаркета «А-продукт» (г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 39).
По сообщению надзорного ведомства, в ходе проверки торговой точки инспекторы выявили грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, в супермаркете не исполняли требования к условиям и температуре хранения куриных полуфабрикатов, колоды для рубки мяса и разделочный инвентарь в мясном цехе оказались в крайне неудовлетворительном состоянии, а часть холодильников покрылась ржавчиной.
Салатный цех не был оборудован бактерицидной лампой, а из-за нехватки емкостей сотрудники использовали оборотную потребительскую тару. Обработка овощей, зелени и яиц не соответствовала инструкциям, а на салатных полуфабрикатах не было маркировки о времени изготовления. Работники цеха вели бракеражный журнал ненадлежащим образом и не проводили органолептическую оценку, включая степень готовности продукции.
«Кроме того, на предприятии осветительная аппаратура и стены требуют генеральной уборки; производственные стеллажи — замены, полы — текущего ремонта. Для мусора юридическое лицо использует емкости без крышек; уборочный инвентарь хранится в производственных помещениях; для обработки посуды применяются моющие средства, не разрешенные Роспотребнадзором; не обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом; к работе допущены сотрудники, не прошедшие в полном объеме периодические медицинские осмотры и вакцинопрофилактику», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Для лабораторных испытаний специалисты взяли 13 проб пищевой продукции, в 6 из них обнаружены бактерии группы кишечной палочки и дрожжи.
По сообщению надзорного ведомства, в ходе проверки торговой точки инспекторы выявили грубые нарушения санитарного законодательства. В частности, в супермаркете не исполняли требования к условиям и температуре хранения куриных полуфабрикатов, колоды для рубки мяса и разделочный инвентарь в мясном цехе оказались в крайне неудовлетворительном состоянии, а часть холодильников покрылась ржавчиной.
Салатный цех не был оборудован бактерицидной лампой, а из-за нехватки емкостей сотрудники использовали оборотную потребительскую тару. Обработка овощей, зелени и яиц не соответствовала инструкциям, а на салатных полуфабрикатах не было маркировки о времени изготовления. Работники цеха вели бракеражный журнал ненадлежащим образом и не проводили органолептическую оценку, включая степень готовности продукции.
«Кроме того, на предприятии осветительная аппаратура и стены требуют генеральной уборки; производственные стеллажи — замены, полы — текущего ремонта. Для мусора юридическое лицо использует емкости без крышек; уборочный инвентарь хранится в производственных помещениях; для обработки посуды применяются моющие средства, не разрешенные Роспотребнадзором; не обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом; к работе допущены сотрудники, не прошедшие в полном объеме периодические медицинские осмотры и вакцинопрофилактику», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Для лабораторных испытаний специалисты взяли 13 проб пищевой продукции, в 6 из них обнаружены бактерии группы кишечной палочки и дрожжи.
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