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Более 30% россиян отказывают себе в мясе
30 июнь 2017 (08:57)
УрБК, Москва, 30.06.2017. В июне 2017 года россияне стали чаще отказывать себе в мясе и птице. Об этом говорится в исследовании Банка России.
Если в мае количество россиян, которые экономили на данных продуктах, составляло 28%, то в июне эта цифра выросла до 33%.
Помимо этого, на 7% до 31% выросла доля тех, кто экономит на сыре и колбасе. В рыбе и морепродуктах отказывают себе 27% опрошенных (рост на 4%). Снизили свои расходы на одежду, обувь и кожгалантерею 27% (рост на 5%), на фрукты и овощи — 25% (рост на 6%), на кондитерские изделия — 16% (рост на 3%), на молочную продукцию — 13% (рост на 4%), на лекарства — 11% (рост на 2%), на хлеб — 5% (рост на 2%).
«Необходимость экономить на повседневных покупках, отмечаемая респондентами, возможно, связана с ускорившимся ростом цен на некоторые продукты питания», — пояснили в ЦБ.
Если в мае количество россиян, которые экономили на данных продуктах, составляло 28%, то в июне эта цифра выросла до 33%.
Помимо этого, на 7% до 31% выросла доля тех, кто экономит на сыре и колбасе. В рыбе и морепродуктах отказывают себе 27% опрошенных (рост на 4%). Снизили свои расходы на одежду, обувь и кожгалантерею 27% (рост на 5%), на фрукты и овощи — 25% (рост на 6%), на кондитерские изделия — 16% (рост на 3%), на молочную продукцию — 13% (рост на 4%), на лекарства — 11% (рост на 2%), на хлеб — 5% (рост на 2%).
«Необходимость экономить на повседневных покупках, отмечаемая респондентами, возможно, связана с ускорившимся ростом цен на некоторые продукты питания», — пояснили в ЦБ.
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