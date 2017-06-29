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На Южном Урале синоптики прогнозируют грозы, град и усиление ветра

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. По данным Челябинского гидрометцентра, днем и вечером 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.



Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).



Управление в очередной раз просит жителей Челябинской области не терять бдительности и не пренебрегать рекомендациями МЧС о мерах безопасности.

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