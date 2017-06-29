Дайджест
Первый канал получил замечание от организаторов «Евровидения»
29 июнь 2017 (17:13)
Первый канал получил замечание от Европейского вещательного союза за отказ от трансляции конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление ЕВС.
«Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России, Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе», — заявили организаторы «Евровидения».
Вместе с тем, отмечается в заявлении, комиссия сделала замечание Первому каналу за неучастие в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве и за отказ от трансляции «Евровидения».
Руководство ЕВС приняло во внимание, что действия Первого канала были мотивированы отказом украинской стороны допустить до участия в конкурсе певицу Юлию Самойлову.
В пресс-службе Первого канала пока не прокомментировали данную информацию.
«Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России, Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе», — заявили организаторы «Евровидения».
Вместе с тем, отмечается в заявлении, комиссия сделала замечание Первому каналу за неучастие в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве и за отказ от трансляции «Евровидения».
Руководство ЕВС приняло во внимание, что действия Первого канала были мотивированы отказом украинской стороны допустить до участия в конкурсе певицу Юлию Самойлову.
В пресс-службе Первого канала пока не прокомментировали данную информацию.
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