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Первый канал получил замечание от организаторов «Евровидения»

Первый канал получил замечание от Европейского вещательного союза за отказ от трансляции конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление ЕВС.



«Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России, Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе», — заявили организаторы «Евровидения».



Вместе с тем, отмечается в заявлении, комиссия сделала замечание Первому каналу за неучастие в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве и за отказ от трансляции «Евровидения».



Руководство ЕВС приняло во внимание, что действия Первого канала были мотивированы отказом украинской стороны допустить до участия в конкурсе певицу Юлию Самойлову.



В пресс-службе Первого канала пока не прокомментировали данную информацию.

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