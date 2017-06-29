Дайджест

На Украине назвали политическим штраф за неучастие Самойловой в «Евровидении»

Председатель Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания прокомментировал в соцсетях возможные штрафные санкции в отношении НОТУ со стороны Европейского вещательного союза. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой», — заявил З.Аласания.



Он выразил сомнение в том, что государство в лице Службы безопасности Украины захочет разделить с НОТУ данную коллизию.



Кроме того, З.Аласания сказал, что ЕВС становится в очередь вместе с Россией, которая «тоже готовит свой отдельный иск», наказывая НОТУ «по политическим причинам».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: