Дайджест
На Украине назвали политическим штраф за неучастие Самойловой в «Евровидении»
29 июнь 2017 (17:12)
Председатель Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания прокомментировал в соцсетях возможные штрафные санкции в отношении НОТУ со стороны Европейского вещательного союза. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой», — заявил З.Аласания.
Он выразил сомнение в том, что государство в лице Службы безопасности Украины захочет разделить с НОТУ данную коллизию.
Кроме того, З.Аласания сказал, что ЕВС становится в очередь вместе с Россией, которая «тоже готовит свой отдельный иск», наказывая НОТУ «по политическим причинам».
«Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой», — заявил З.Аласания.
Он выразил сомнение в том, что государство в лице Службы безопасности Украины захочет разделить с НОТУ данную коллизию.
Кроме того, З.Аласания сказал, что ЕВС становится в очередь вместе с Россией, которая «тоже готовит свой отдельный иск», наказывая НОТУ «по политическим причинам».
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