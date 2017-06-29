Дайджест
Маткапитал не будет проиндексирован в 2018 и 2019 годах
29 июнь 2017 (17:10)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что размер материнского капитала в 2018 и 2019 годах не будет индексироваться. Об этом сообщает RNS.
«В следующие два года его размер не изменится, в 2020 году он будет проиндексирован», — сказал он в ходе заседания правительства.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тыс. руб.
«В следующие два года его размер не изменится, в 2020 году он будет проиндексирован», — сказал он в ходе заседания правительства.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тыс. руб.
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