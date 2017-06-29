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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал ТД «Перекресток» на 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило нарушения в 117 предприятиях торговли ЗАО ТД «Перекресток», расположенных на территории Свердловской области (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нарушения касаются требований законодательства в области технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.



Наиболее часто выявлялось неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание объектов и прилегающей территории; осуществление производственного контроля не в полном объеме; несоблюдение условий и сроков хранения пищевых продуктов; отсутствие маркировочных ярлыков с каждого тарного места партий пищевых продуктов с указанием сроков годности.



Сотрудники надзорного ведомства отметили несоблюдение правил личной гигиены работниками предприятий. Зафиксировано отсутствие ежедневного контроля за режимом хранения пищевых продуктов в складских помещениях, охлаждаемых камерах, а также реализация пищевой продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, в том числе по показателям качества и безопасности.



За период проверки было отобрано 1 тыс. 669 проб продукции для проведения лабораторных исследований и испытаний, в 263 пробах получены неудовлетворительные результаты (15,8% от общего количества исследованных проб). По показателям микробиологической безопасности исследована 1 тыс. 091 проба пищевых продуктов, неудовлетворительные результаты получены в 172 (15,8%). Ряд товаров был забракован по показателям фальсификации, в основном это мясные консервы, творог, сосиски и сливочное масло.



По итогам проверки специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в отношении виновных лиц составили 69 протоколов об административном правонарушении, в том числе 16 протоколов в отношении юридического лица на общую сумму 1 млн 122 тыс. 200 руб.

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