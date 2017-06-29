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В Екатеринбурге завершает работу Международная конференции FR-17 под эгидой МАГАТЭ

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. В Екатеринбурге сегодня завершает работу Международная конференции по реакторам на быстрых нейтронах и соответствующим топливным циклам FR-17. В мероприятии приняли участие порядка 650 человек, в том числе 350 иностранных представителей более чем из 30 стран мира, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.



Напомним, конференция FR-17 (от fast reactors, «быстрые реакторы») проходит с 26 по 29 июня в уральской столице. Цель мероприятия — создание экспертной площадки для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области «быстрых» реакторов и их топливных циклов. Организаторами выступают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), правительство Российской Федерации, правительство Свердловской области и Госкорпорация «Росатом».



«Принимать выдающихся ученых в области изучения и использования атомной энергии со всех концов планеты — это большая честь для всего Среднего Урала. Свердловская область является крупнейшим промышленным регионом России, поэтому мы всегда уделяли большое внимание развитию энергетики. На сегодняшний день суммарная установленная мощность электростанций региона составляет более 11,5 тысяч МВт, из них более 13% производит Белоярская атомная электростанция», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов.



В рамках конференции прошли пленарные заседания, технические сессии, стендовые доклады, панельная дискуссия. Также состоялись технические туры на Белоярскую АЭС в г. Заречный, в которых приняли участие около 300 участников и гостей форума. При этом иностранные коллеги высоко оценили российские наработки в области «быстрых» реакторов.



«Впервые в истории вы достигли того, что в эксплуатации находится два реактора на быстрых нейтронах. И многолетний опыт эксплуатации БН-600 вы эффективно использовали при разработке проекта БН-800. Я считаю, что реактор БН открывают дверь в тысячелетнюю историю чистой энергии. Реактор этого типа позволяет утилизировать опасные радиоактивные отходы, и с этой точки зрения повысить безопасность всей атомной энергетики. Если такая технология будет развиваться, это позволит всему миру стать безопаснее и чище. И я думаю, что через 50 лет люди будут говорить, что Белоярская АЭС оказалась пионером в этой технологии», — отметил генеральный директор Агентства по ядерной энергии (АЯЭ) Организации экономического сотрудничества и развития Уильям Мэгвуд.



В рамках деловой программы форума участники обменялись информацией о новых разработках и опыте в области реакторов на быстрых нейтронах и соответствующих технологий топливного цикла.



«Конференция под эгидой МАГАТЭ в Екатеринбурге стала замечательной площадкой для обмена опытом и достижениями в области «быстрых» реакторов. Подобные мероприятия позволяют специалистам из разных стран предупредить возможные ошибки коллег и обозначить перспективы развития атомной энергетики в мировом масштабе», — рассказал главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов.

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