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Официальный курс долл. США снизился на 45 коп., евро — на 18 коп.

29 июнь 2017 (16:39)

УрБК, Москва, 29.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня. Курс долл. США снизился на 45,6 коп., составив 59,08 руб. Курс евро — на 18,75 коп. до 67,49 руб.

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