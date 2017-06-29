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Официальный курс долл. США снизился на 45 коп., евро — на 18 коп.
29 июнь 2017 (16:39)
УрБК, Москва, 29.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня. Курс долл. США снизился на 45,6 коп., составив 59,08 руб. Курс евро — на 18,75 коп. до 67,49 руб.
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