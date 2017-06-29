Новости дня

Дефицит бюджета России в 2018 году составит 1,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 29.06.2017. Дефицит федерального бюджета запланирован в 2018 году в размере 1,5 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.



«Я обозначу основные цифры: доходы запланированы на уровне 14,7 трлн руб., расходы — 16,2 трлн руб., соответственно, дефицит — порядка 1,5 трлн руб. По итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн руб. практически», — сказал он.



«На основе прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета, которые мы вчера обсуждали на нашей комиссии. Эти предложения будут сегодня доложены, решения, которые мы примем, станут основой для разработки проекта федерального бюджета. Как и в прошлом году, я планирую провести серию отдельных совещаний, чтобы внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов», — отметил Д. Медведев.



Он сообщил, что осенью, после рассмотрения на заседании правительства, проект бюджета будет представлен в Госдуму.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: