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В Свердловской области МУП «Пригородный водоканал» погасил долг по зарплате в размере свыше 1,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Прокуратура Пригородного района выявила нарушения трудового законодательства в деятельности МУП «Пригородный водоканал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 79 работниками за 2014-2016 годы. По результатам проведенной инвентаризации в июле 2016 года установлено, что размер просроченной задолженности составляет 4,6 млн руб.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в декабре 2015 года МУП «Пригородный водоканал» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства.



По результатам проверки прокуратура в суд направила исковые заявления в интересах работников предприятия о взыскании невыплаченной заработной платы. Кроме того, ведомство внесло представления в адрес главы администрации Горноуральского городского округа, конкурсного управляющего МУП «Пригородный водоканал», а также руководителя территориального подразделения ОАО «Энергосбыт Плюс», допустившего нарушение требований законодательства о банкротстве.



По результатам принятых мер частично задолженность по выплате зарплаты руководством предприятия гасилась. 23 июня 2017 года оставшийся долг в размере свыше 1,4 млн руб.

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