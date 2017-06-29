Новости дня
В Свердловской области МУП «Пригородный водоканал» погасил долг по зарплате в размере свыше 1,4 млн рублей
29 июнь 2017 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Прокуратура Пригородного района выявила нарушения трудового законодательства в деятельности МУП «Пригородный водоканал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 79 работниками за 2014-2016 годы. По результатам проведенной инвентаризации в июле 2016 года установлено, что размер просроченной задолженности составляет 4,6 млн руб.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в декабре 2015 года МУП «Пригородный водоканал» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства.
По результатам проверки прокуратура в суд направила исковые заявления в интересах работников предприятия о взыскании невыплаченной заработной платы. Кроме того, ведомство внесло представления в адрес главы администрации Горноуральского городского округа, конкурсного управляющего МУП «Пригородный водоканал», а также руководителя территориального подразделения ОАО «Энергосбыт Плюс», допустившего нарушение требований законодательства о банкротстве.
По результатам принятых мер частично задолженность по выплате зарплаты руководством предприятия гасилась. 23 июня 2017 года оставшийся долг в размере свыше 1,4 млн руб.
Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 79 работниками за 2014-2016 годы. По результатам проведенной инвентаризации в июле 2016 года установлено, что размер просроченной задолженности составляет 4,6 млн руб.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в декабре 2015 года МУП «Пригородный водоканал» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства.
По результатам проверки прокуратура в суд направила исковые заявления в интересах работников предприятия о взыскании невыплаченной заработной платы. Кроме того, ведомство внесло представления в адрес главы администрации Горноуральского городского округа, конкурсного управляющего МУП «Пригородный водоканал», а также руководителя территориального подразделения ОАО «Энергосбыт Плюс», допустившего нарушение требований законодательства о банкротстве.
По результатам принятых мер частично задолженность по выплате зарплаты руководством предприятия гасилась. 23 июня 2017 года оставшийся долг в размере свыше 1,4 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Ивделе работникам МУПа выплатили долги по зарплате в размере 1,3 млн рублей
- Работникам Сысертского АТП выплатили долг по зарплате в размере 1,9 млн рублей
- Прокуратура заставила «Водоканал Камышлов» выплатить задолженность по зарплате
- В Туринске «Водоканал» не выплатил работникам зарплату за сентябрь и октябрь
- Прокуратура добилась выплаты зарплаты в размере более 3 млн рублей для МУП ЖКХ «Энергия»
Loading...