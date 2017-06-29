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С 2012 года число больничных организаций в Свердловской области сократилось на 14,1%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. На конец 2016 года в Свердловской области функционировало 158 больничных организаций, это на 14,1% меньше, чем в 2012 году. Такие данные опубликовал Свердловскстат.



При этом количество амбулаторно-поликлинических организаций за указанный период выросло на 56 ед. (11%), до 566 ед. Число фельдшерско-акушерских пунктов, наоборот, уменьшилось на 21 ед. (3,6%), также до 566 ед.



С 2012 по 2016 год число больничных коек в регионе сократилось на 11,6%, с 43 тыс. до 38 тыс. Обеспеченность койками уменьшилась с 99,7 ед. на 10 тыс. населения до 87,7 ед.



Кроме того, на 3,6% сократилась мощность амбулаторно-поликлинических организаций. Если в 2012 году количество посещений в смену составляло 128,4 тыс. человек в смену, то в 2016-м — 123,8 тыс. человек.

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