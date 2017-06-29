Пустые вклады

Размер ставок по вкладам в кредитных организациях всегда косвенно считался неким индикатором состояния экономики страны — снижение показателя чаще всего наблюдается в период улучшения ситуации. Именно поэтому сегодня большинство аналитиков уверены, что уменьшение ставок по депозитам в ближайшее время продолжится, и показатели еще не раз обновят свои исторические минимумы.Во второй декаде июня процентные ставки по вкладам физических лиц в топ-10 российских банков вновь побили рекорд по снижению. На сегодняшний день средняя ставка составляет 7,45%.Главным фактором, влияющим на динамику, является ключевая ставка Центрального банка России. Напомним, в конце декабря 2014 года регулятор принял решение повысить главный экономический показатель до 17%, что вызвало панику на рынке. На этой волне крупные российские банки начали предлагать населению вложить деньги под большой процент — 20-22% годовых.Позднее Центробанк начал постепенно снижать ключевую ставку: в феврале 2015 года регулятор сократил показатель до 15%, в мае — до 12,5%, в августе — до 11%, в сентябре 2016 — до 10%. Следующее снижение произошло лишь спустя семь месяцев — 27 марта 2017 года, тогда ставка опустилась на 0,25% до 9,75%. На сегодняшний день размер главного экономического показателя страны зафиксировался на отметке в 9% после очередного снижения 19 июня 2017 года.Вслед за уменьшением ставки рефинансирования российские банки начинают снижать не только кредитные ставки, что делают крайне неохотно, но и доходность депозитов.По данным Минэкономразвития, в ближайшей перспективе ситуация в российской экономике продолжит улучаться, поэтому в перспективе до конца года аналитики ожидают либо сохранения ставок по вкладам на прежнем уровне, либо их снижения.По словам экспертов, в нынешних экономических реалиях депозиты для кредитных организаций являются довольно дорогим источником пассивов. Банкам куда выгоднее привлекать средства на межбанковском рынке или у Центробанка.«Депозиты в последнее время становятся все менее и менее популярными. И причина тут одна — снижение ставок. Поводом к этому служит снижение ключевой ставки со стороны ЦБ, от которой отсчитываются и все остальные ставки в экономике. При этом банки сейчас не испытывают существенной потребности в ликвидности. Это также выливается в снижение ставок по банковским депозитам — им не выгодно привлекать дополнительные средства, так как они лягут «мертвым грузом», — считает аналитик группы «Финам» Богдан Зварич.По его словам, кредитные организации снижают ставки по депозитам опережающими темпами по сравнению со снижением ставки российским регулятором. Данная тенденция может сохраниться в ближайшее время.«Так, мы не исключаем, что регулятор к концу года снизит ставку до 8%, что на 1% ниже текущего значения. В результате этого ставки по депозитам опустятся на соответствующую величину, а значит, вклады станут еще менее привлекательными», — сказал эксперт.Относительно уровня процентных ставок по вкладам прогнозы сегодня самые разнообразные, но большинство аналитиков сходятся в одном — снижение продолжится. Так, по мнению экспертов из Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), до конца 2017 года этот показатель может упасть вплоть до 5% годовых.«Динамика рынка вкладов в 2017 году сохранится на уровне 2016 года, что позволит депозитному рынку России прирасти в объемах на 3-5% до 25,5 трлн руб. Стимулов для более заметного роста нет, так что банковский сектор окончательно перейдет к системному профициту ликвидности, при этом возможности для активного расширения кредитования останутся ограниченными. Одновременно на фоне ожиданий отечественным регулятором инфляции на уровне 4% в 2017 году ставка по рублевым вкладам до конца следующего года может достичь 5% годовых», — считают в аналитическом центре НАФИ.Вместе с тем доля валютных вкладов по итогам 2017 года может снизиться до 21-22%: на фоне стабилизации курса рубля ряд валютных заемщиков предпочтет зафиксировать доход в рублях. Прогноз НАФИ предполагает уровень ключевой ставки в 8,5% к концу 2017 года и стабильный курс рубля на среднем уровне 67 руб. за долл. США.В сложившихся условиях, по мнению аналитиков группы «Финам», вкладчики будут искать альтернативу депозитам. Ею может стать рынок облигаций, где представлены как государственные и муниципальные бумаги, так и корпоративные.«В частности, популярным инструментом являются облигации федерального займа, или ОФЗ. Это государственные бумаги, риски которых, на мой взгляд, даже ниже, чем по банковским депозитам, а вот доходность у данных бумаг выше, и в текущий момент по ближайшим выпускам превышает 8% годовых. Также инвесторы могут рассмотреть вложения в корпоративные бумаги, однако здесь выше риски», — считает Б. Зварич.Однако здесь стоит отметить, что на сегодняшний день программа по выпуску народных облигаций практически провалилась. Как предполагалось изначально, этот инструмент должен был заинтересовать людей со средним достатком. Средняя доходность по ОФЗ для населения составляет 9,02% в год. Это заметно выше, чем средняя максимальная ставка топа-10 российских банков по депозитам физических лиц. В первой декаде мая этот показатель составлял 7,92%.Несмотря на это, средний класс не проявил особого интереса к государственным ценным бумагам.«У нас 10% людей получает зарплату ниже прожиточного минимума. Уровень жизни, мягко говоря, не самый высокий. В этих условиях только 5% населения могут себе что-то позволить. Как правило, такие покупатели диверсифицируют свои инвестиции. У них заканчивается срок банковских вкладов, поэтому им предлагают приобрести эти облигации. Многие на это «ведутся». Если бы люди были немного грамотнее, то они бы знали, что можно прийти на биржу и найти «бумаги» с сопоставимой доходностью», — считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.По его словам, многие граждане просто не хотят вкладывать последние деньги на длительный период времени.Сегодня преимущества вкладов стремительно снижаются, и в результате физические лица практически лишились эффективных инструментов для сохранения и накопления средств. Аналитики уверены, что в ближайшей перспективе доходность этого инструмента продолжит уменьшаться на фоне снижения ключевой ставки и улучшения ситуации в российской экономике. А как показала практика, достойной замены банковским вкладам по доходности пока нет.