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ОКБ: Объемы кредитования в России за год выросли на 34%

УрБК, Москва, 29.06.2017. Всего за май 2017 года банки выдали 2,35 млн новых кредитов общим объемом более 323,4 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 10%, при этом объемы кредитования увеличились на 34%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Самый значительный рост объемов новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 20%, а объемы на 40%. В мае 2017 года было выдано 1,68 млн кредитов наличными на 190,21 млрд руб. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 97 до 113 тыс. руб.



Также значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 30%. В мае этого года было выдано 25,11 тыс. кредитов на 19,59 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 712 до 780 тыс. руб.



В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 3%, объемы кредитования на 16%. В мае 2017 года было фактически выдано 43,14 тыс. кредитов на 77,08 млрд руб. Средний чек по ипотечным кредитам увеличился с 1,58 до 1,79 млн руб.



В сегменте кредитных карт отмечено небольшое снижение количества новых кредитов при значительном росте объемов выдач. Количество новых карт снизилось на 1% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%. В мае этого года было выдано более 598,79 тыс. карт с общим лимитом 33,78 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 38 до 56 тыс. руб.



Всего за пять месяцев 2017 года банки выдали 10,45 млн кредитов общим объемом 1,45 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 4%, при этом объемы кредитования увеличились на 24%.

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