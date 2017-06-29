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Жители Свердловской области стали чаще регистрировать подставные фирмы

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Налоговые органы Свердловской области фиксируют рост регистрации подставных фирм на имена граждан, которые не имеют отношения к создаваемому юридическому лицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы (УФНС).



«В последнее время участились случаи регистрации подставных фирм от имени граждан, не причастных к создаваемой деятельности, с целью создания схем ухода от налогообложения, незаконного обналичивания денежных средств и иных мошеннических действий, за которые предусмотрены административная, налоговая и уголовная ответственность», — отмечают в пресс-службе надзорного органа.



По данным УФНС, за пять месяцев 2017 года в Свердловской области возбуждено 15 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В настоящее время налоговые органы выявляют подобные случаи на этапе предоставления гражданами документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставной компании.



Как поясняют налоговики, аферисты пользуются правовой безграмотностью граждан и за вознаграждение предлагают им предоставить личные документы для регистрации номинальных организаций, с помощью которых проводят свои незаконные операции. Кроме того, используются и схемы привлечения граждан без их уведомления. Например, при трудоустройстве по объявлениям запрашиваются все личные документы потенциального работника, с них снимаются копии, а когда соискатель выходит на работу, офис оказывается уже закрыт.



«При этом без ведома соискателя работы используются копии его документов и развивается активная деятельность организаций от его имени. В скором времени гражданин попадает в поле зрения сотрудников компетентных органов, занимающихся борьбой с незаконной деятельностью. Следуют допросы за допросами, исследование фактов и сбор доказательств для привлечения лица к административной, налоговой и уголовной ответственности», — рассказывают в УФНС.



Если на имя гражданина мошенники уже зарегистрировали фирму, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о недостоверности сведений об учредителе и руководителе юридического лица, объясняют в УФНС. Кроме того, гражданин может направить заранее письменное возражение о предстоящей регистрации фирмы на его имя или по его адресу.



По всем подобным случаям налоговики рекомендуют гражданам обращаться в любую налоговую инспекцию либо по телефону доверия Управления ФНС России по Свердловской области +7 (343) 356-06-82.

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