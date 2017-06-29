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В Верх-Нейвинске главврач поликлиники за бюджетные деньги отправлял семью отдыхать в Турцию и ОАЭ
29 июнь 2017 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. В Невьянске будут судить бывшего главного врача городской поликлиники Игоря Качалкова за растрату с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 26 декабря 2012 года обвиняемый, зная о том, что срок действия коллективного договора на санаторно-курортное лечение работников ГБУЗ «Верх-Нейвинская городская поликлиника» истек, от лица поликлиники подписал договор о реализации санаторно-курортного лечения с ООО «Прометей» на общую сумму свыше 98 тыс. руб.
При этом 28 декабря 2012 года денежные средства с расчетного счета компании «Прометей» были перечислены на счет туристической фирмы в качестве частичной оплаты путевки в Турцию на имя членов семьи И. Качалкова.
Также в период с 25 по 27 декабря 2013 года денежные средства, предназначенные для оплаты санаторно-курортного лечения в сумме свыше 82 тыс. руб., были перечислены на расчетный счет туристической фирмы в качестве частичной оплаты путевки семьи И. Качалкова в Объединенные Арабские Эмираты.
С целью сокрытия совершенного им преступления Игорь Качалков подписал документы о санаторно-курортном лечении в санатории «Ключи».
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Невьянский городской суд. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
По версии следствия, 26 декабря 2012 года обвиняемый, зная о том, что срок действия коллективного договора на санаторно-курортное лечение работников ГБУЗ «Верх-Нейвинская городская поликлиника» истек, от лица поликлиники подписал договор о реализации санаторно-курортного лечения с ООО «Прометей» на общую сумму свыше 98 тыс. руб.
При этом 28 декабря 2012 года денежные средства с расчетного счета компании «Прометей» были перечислены на счет туристической фирмы в качестве частичной оплаты путевки в Турцию на имя членов семьи И. Качалкова.
Также в период с 25 по 27 декабря 2013 года денежные средства, предназначенные для оплаты санаторно-курортного лечения в сумме свыше 82 тыс. руб., были перечислены на расчетный счет туристической фирмы в качестве частичной оплаты путевки семьи И. Качалкова в Объединенные Арабские Эмираты.
С целью сокрытия совершенного им преступления Игорь Качалков подписал документы о санаторно-курортном лечении в санатории «Ключи».
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Невьянский городской суд. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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