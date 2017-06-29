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В Екатеринбурге в выходные перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Репина — Мельникова

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта на перекрестке улиц Репина, Посадской и Мельникова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 00.00 8 июля до 16.00 9 июля. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в связи с этим ограничит выпуск на линию троллейбусов, следующих по маршрутам № 3 и 7, на 10 единиц», — говорится в сообщении.

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