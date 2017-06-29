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В Свердловской области из-за дождей затопило 10 мостов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. На текущий момент в Свердловской области затоплено 10 мостов, из них девять низководных и один пешеходный навесной мост в поселке Марсяты. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Среднего Урала со ссылкой на данные министерства природы региона.



Рост уровня воды обусловлен обильными дождями. Также подтоплен участок автодороги длиной 70 м., связывающий поселки Махнево и Санкино, временно ограничено автотранспортное сообщение с 32 населенными пунктами. Всего на территории области в 3-х населенных пунктах подтоплены 1 придомовая территория и 13 приусадебных участков. Подтопления домов не зафиксировано.



«Паводковая ситуация на реках области стабильная, но в связи с прошедшими дождями отмечается подъем уровня воды на севере и северо-востоке области на реках Каква, Сосьва, Тура, Ница. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева мы контролируем ситуацию и в случае необходимости готовы принять меры для оказания помощи населению», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь.

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