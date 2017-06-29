В Екатеринбурге выбрали логотип к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Жители Екатеринбурга выбрали логотип к 300-летию города. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.Водонапорная башня, дом Севастьянова и гостиница «Исеть» — символы сразу трех эпох легли в основу логотипа. За этот вариант проголосовал 51% участников выборов.«При выборе логотипа к юбилею мы действовали по уже проверенной схеме, которую успели применить, когда проводился открытый конкурс на официальную символику Екатеринбурга», — отмечает главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.Как и ранее, отбор прошел в два тура. На первом этапе все желающие могли поделиться своими представлениями о том, с чем у них ассоциируется наш город. Предложенные варианты (более 170 заявок) легли в основу итогового техзадания, которое в рамках второй части конкурса было дано дизайнерам, графикам и художникам.По словам Д. Фогеля, после экспертизы на чистоту патента в Федеральной службе по интеллектуальной собственности логотип появится на баннерах, сувенирной продукции и в презентационных роликах.«Рассчитываем, что примерно до конца года экспертиза будет выполнена. Уже после этого разработаем полноценный брендбук, в котором специалисты детально продумают различные варианты использования символики и при необходимости немного скорректируют лого с учетом технических требований тех или иных носителей», — сказала директор МКУ «Столица Урала» Мария Ермакова.Автор победившего проекта получит обещанный приз в размере 300 тыс. руб.