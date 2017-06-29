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ВЦИОМ: 39% россиян испытывают сложности с покупкой одежды и еды

УрБК, Москва, 29.06.2017. По итогам мая 2017 года 39% россиян попали в категорию «бедные». Среди них 54% людей пенсионного возраста и 46% — жители сельской местности. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Из этого числа 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% — что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года (41%).



На уровне минимальных значений находится и доля респондентов, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна (41% в 2017 году, 40% в 2016 году). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (среди 18-24-летних — 25%, среди москвичей и петербуржцев — 33%).



«Результаты опросов подтверждают то, что мы знаем из данных статистики: материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось. В настоящее время положение в этой области приблизилось к ситуации 2009 года — наихудшего года предыдущего кризиса. Вместе с тем, другие наши исследования показывают, что общественный оптимизм, уверенность в скором преодолении кризиса растет. Эти изменения хорошо согласуются с динамикой ключевых макроэкономических показателей: ВВП, индексом промпроизводства», — считает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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