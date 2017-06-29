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Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился новым самолетом Airbus A321

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила новый самолет. Airbus A321, оснащенный законцовками крыла типа «шарклет» (от англ. «Sharklet» — «акулий плавник»), которые позволяет улучшить аэродинамические характеристики самолета, увеличить дальность полета, сократить расход топлива.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, это второй самолет с таким механизмом крыла в парке авиакомпании. Теперь «Уральские авиалинии» эксплуатируют 43 авиалайнера.



«Самолет под номером VP-BSW прибыл в Екатеринбург из Тайваня. Самолет рассчитан на перевозку 215 пассажиров в эконом-классе. Первый полет в ливрее «Уральских авиалиний» лайнер совершил по популярному маршруту Екатеринбург — Москва (аэропорт Домодедово) и далее будет летать по всей маршрутной сети авиакомпании», — говорится в сообщении.



Программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

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