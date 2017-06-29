Кризис

Просроченная задолженность потребителей за газ в Екатеринбурге превысила 68 млн рублей

Задолженность потребителей перед АО «Екатеринбурггаз» составила порядка 68,5 млн руб. Эта сумма платежей, просроченных на срок более 3 месяцев. Треть из них — долги физических лиц, сообщает пресс-служба компании.



«В списке должников фигурируют 117 абонентов, которые не платят за услуги более года. Есть и те, кто игнорирует счета по 6-8 лет. Примечательно, что среди злостных неплательщиков есть и вполне обеспеченные люди. Так, во время очередного рейда службы безопасности «Екатеринбурггаза» и судебных приставов выяснилось, что хозяин дома по улице Кольцевой владеет пятью объектами недвижимости и является собственником 13 предприятий. Задолженность за газовое отопление дома копилась месяцами и составила 32,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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