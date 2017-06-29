Новости дня

В Свердловской области профессия продавца стала самой популярной для начала карьеры

УрБК, Москва, 29.06.2017. В Свердловской области самой популярной профессией для старта карьеры для 9,2% соискателей оказалась профессия продавца. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter.



«Много респондентов начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций) — в качестве первой профессии её указали более 7% соискателей. На третьем месте — профессия секретаря (5,4%). Следом идут профессии менеджера по продажам, преподавателя, официанта, оператора колл-центра и программиста», — говорится в сообщении.



При этом более чем у половины соискателей Свердловской области (52%) первая работа была не по специальности. Чаще всего старт карьеры совпадал с выбранной специальностью у представителей медицинской профессиональной сферы (74%), работников сферы добычи сырья (70%), юристов и строителей (по 69%). Реже всего сразу начинали работать «по специальности» маркетологи и HR-менеджеры.



Большинство соискателей (25%) проработали на первой работе около года, 24% — от полутора до трех лет, 21% респондентов продержались менее 6 месяцев. Лишь 4% соискателей до сих пор работают в том же месте, куда они устраивались первый раз в жизни. Более 5 лет проработали на первом рабочем месте 7% соискателей, и в основном это представители медицины, производства, безопасности и добычи сырья.



Более трети соискателей (35%) утверждают, что покинули свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть (25%) утверждают, что получили предложение о работе с лучшими условиями, ещё четверть покинули место работы из-за отсутствия возможностей карьерного роста. Среди причин ухода с первой работы также называли отсутствие ненормированного графика, скучные задачи и сложность совмещения подработки с учебой.



«В целом 35% соискателей Свердловской области считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейшего карьерного пути. Ещё 21% утверждают, что всё-таки повлияла. И чаще всего такого мнения придерживаются работники из юридической сферы и отрасли добычи сырья. А вот те, кто работает в автомобильном бизнесе и транспортной сфере, не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. К ним в этом мнении присоединяется административный и рабочий персонал», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: