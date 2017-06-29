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Авторынок Екатеринбурга за год вырос на 18%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. В январе-мае 2017 года в Екатеринбурге было продано 15 тыс. 108 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-Екатеринбург».



В мае рост продаж автомобилей составил 23%, в городе был продан 3 тыс. 271 автомобиль.



«В топ-10 произошли сразу два изменения. В борьбе за четвертое место Hyundai обошел Toyota — бренд, который еще два года назад был самой популярной иномаркой на рынке города. На десятое место переместился Ford, который вытеснил с этой позиции UAZ», — говорится в сообщении.



Лидером рынка по-прежнему остается с большим отрывом Lada. После пяти месяцев бренд нарастил продажи более чем на 50%.



«Рынку будет довольно сложно завершить полугодие ростом в 20%, для этого городские автодилеры должны продать в июне более 4 тыс. машин, чего пока в этом году не удавалось сделать. При этом стоит отметить, что продажи автомобилей в Екатеринбурге показывают более высокий рост, чем общероссийские, которые за пять месяцев выросли на 5%», — отмечает директор «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин.



В премиум-сегменте Lexus продолжил укреплять свои лидерские позиции, тогда как BMW, который пока располагается на втором месте, постепенно теряет отрыв от своих конкурентов — Audi и Mercedes-Benz.



Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам января-мая 2017 года составила 2,6% (год назад 2,3%).

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