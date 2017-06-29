Новости дня

Руководство «БЗСК-Инвест» вызвали в прокуратуру Свердловской области из-за долгостроя «Березки»

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Прокуратура Свердловской области провела ряд совещаний, посвященных проблемам участников строительства жилых комплексов «Березки» и «Оптимист», возводимых группой компаний «БЗСК», а также «Кольцовский» и «Комиссар», строительство которых начинало АН «Базис». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В понедельник, 26 июня 2017 года, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков заслушал собственников ЗАО «БЗСК-Инвест», а также руководителей отраслевых органов исполнительной власти.



Отмечено, что незавершенными остаются 2 многоквартирных жилых дома, расположенных по ул. Академика Королева в п. Первомайском. Срыв сроков обусловлен рядом причин, в том числе исковым заявлением кредитного учреждения о взыскании с застройщика денежных сумм по договору поручительства. По итогам совещания отмечено, что ЗАО «БЗСК-Инвест» до 7 июля 2017 года берет на себя обязательства по направлению в Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона извещения об окончании строительства первого «проблемного» объекта, ввод в эксплуатацию в зависимости от итоговой проверки запланирован на конец июля 2017 года.



В отношении второго объекта ЗАО «БЗСК-Инвест» подготовлен проект мирового соглашения с кредитным учреждением, подписание которого даст возможность возобновить строительство как ЖК «Березки» в Екатеринбурге. Прокуратура области, в свою очередь, направила соответствующую информацию в адрес председателя правления банка-кредитора с указанием на высокую социальную значимость рассматриваемых вопросов.



Кроме того, 28 июля 2017 года под председательством заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова также состоялось заслушивание руководителей органов исполнительной власти на предмет причин разрушения экономической модели достройки двух строительных площадок — ЖК «Кольцовский» и ЖК «Комиссар». Стоит отметить, что в возведение данных объектов вложились более 200 граждан.



По итогам встречи министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предложено в течение недели проработать механизмы возобновления работ на жилом доме № 15 по ул. Бахчиванджи в г. Екатеринбурге, а также определить возможные пути утверждения необходимой документации по планировке территории вдоль ул. Бакинских Комиссаров, отвечающие интересам инвесторов, готовых завершить возведение сразу двух проблемных площадок.



В целом количество граждан, вложивших личные средства на возведение вышеуказанных домов, превышает 500 человек.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: