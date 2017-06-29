Новости дня
ММК направил 2,8 млн рублей на подготовку школ Магнитогорска к началу нового учебного года
29 июнь 2017 (11:03)
УрБК, Челябинск, 29.06.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) направил 2,8 млн руб. на подготовку своих подшефных образовательных учреждений к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».
Средства будут потрачены на приобретение строительных, сантехнических материалов, проведение ремонтных работ. Всего же помощь оказана более полусотне подшефных школ, школ-интернатов, лицеев.
«Помощь городским образовательным учреждениям в подготовке к очередному учебному году является традиционной для градообразующего предприятия. Постоянную и серьезную помощь в ремонте и благоустройстве образовательным учреждениям оказывают шефы — предприятия, входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди школьников проводится и профориентационная работа, организуются экскурсии, дни открытых дверей, семинары с директорами и учителями, совместные творческие, спортивные мероприятия», — говорится в сообщении.
Соглашение между ММК и администрацией города о благотворительной помощи подшефным школам заключают ежегодно.
Средства будут потрачены на приобретение строительных, сантехнических материалов, проведение ремонтных работ. Всего же помощь оказана более полусотне подшефных школ, школ-интернатов, лицеев.
«Помощь городским образовательным учреждениям в подготовке к очередному учебному году является традиционной для градообразующего предприятия. Постоянную и серьезную помощь в ремонте и благоустройстве образовательным учреждениям оказывают шефы — предприятия, входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди школьников проводится и профориентационная работа, организуются экскурсии, дни открытых дверей, семинары с директорами и учителями, совместные творческие, спортивные мероприятия», — говорится в сообщении.
Соглашение между ММК и администрацией города о благотворительной помощи подшефным школам заключают ежегодно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На подготовку школ Екатеринбурга к учебному году израсходовано почти 130 млн рублей
- Предприятия ТМК оказали шефскую помощь детсадам и школам Каменска-Уральского и Полевского
- ОАО «Северский трубный завод» помогло подшефным школам подготовиться к учебному году
- Только 40% школ Свердловской области готовы к началу нового учебного года
- В Свердловской области 10 школ не откроются к новому учебному году
Loading...