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ММК направил 2,8 млн рублей на подготовку школ Магнитогорска к началу нового учебного года

УрБК, Челябинск, 29.06.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) направил 2,8 млн руб. на подготовку своих подшефных образовательных учреждений к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Средства будут потрачены на приобретение строительных, сантехнических материалов, проведение ремонтных работ. Всего же помощь оказана более полусотне подшефных школ, школ-интернатов, лицеев.



«Помощь городским образовательным учреждениям в подготовке к очередному учебному году является традиционной для градообразующего предприятия. Постоянную и серьезную помощь в ремонте и благоустройстве образовательным учреждениям оказывают шефы — предприятия, входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди школьников проводится и профориентационная работа, организуются экскурсии, дни открытых дверей, семинары с директорами и учителями, совместные творческие, спортивные мероприятия», — говорится в сообщении.



Соглашение между ММК и администрацией города о благотворительной помощи подшефным школам заключают ежегодно.

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