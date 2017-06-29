Новости дня

В Екатеринбурге деятельность «Уральского шинного завода» приостановлена на 25 суток

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. В ходе проведения внеплановой проверки Уральским управлением Ростехнадзора было выявлено нарушение требований промышленной безопасности в ООО «Уральский шинный завод». Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



Так, в проектной документации отсутствуют данные об установленном сроке эксплуатации входящего в состав главного производственного корпуса опасного объекта — площадки шинного производства. На момент проверки отсутствовали обязательные экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте. При непроведении экспертизы безопасности в данном случае возникает реальная угроза жизни и здоровью людей.



ООО «Уральский шинный завод» за совершение административного правонарушения было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности главного производственного корпуса.



Судебными приставами-исполнителями Чкаловского района города Екатеринбурга решение суда было выполнено в полном объеме — главный производственный корпус в осях О-П 47-48 был опечатан сроком на 25 суток.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: