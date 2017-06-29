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В мае 2017 года россияне увеличили расходы на простые удовольствия еще на 1,7%

УрБК, Москва, 29.06.2017. По итогам мая 2017 года индекс «Кофе с молоком» (КсМ) показал рост на 1,7% по сравнению с апрелем этого года. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



По итогам последнего весеннего месяца данный показатель достиг 947 п.п. По сравнению с маем прошлого года рост также оказался значимым и составил 5,5%, что выше накопленной за год инфляции в 4,1%.



Рост КсМ в разрезе месяца был обеспечен, с одной стороны, ростом цен на некоторые составляющие индекса, а также увеличением объемов покупки ряда ингредиентов. Так, за месяц подрожали вода (+3,6%) и кофе (+2,3%), хотя и подешевели молоко (-0,2%) и шоколад (-1,7%). Прохладный май не способствовал росту объемов покупки воды (-9,6%). Россияне также немного меньше купили в мае и молока (-0,3%). Однако в объемах прибавил и подорожавший кофе (+2,7%), и подешевевший шоколад (+5,6%).



Относительно мая прошлого года выросли в цене все ингредиенты индекса. Так, ощутимее всего повысилась цена на молоко (11,2%), подорожал кофе (4,4%). Вода (0,9%) и шоколад (0,8%) прибавили в цене незначительно.



Но несмотря на рост цен на составляющие КсМ, россияне меньше их покупать не стали. Исключение составила только бутилированная вода, которой потребители приобрели на почти на 4% меньше, чем годом ранее. Остальные же элементы КсМ прибавили в объемах, и больше всего кофе, которого было куплено на 2,3% больше, чем годом ранее. Объемы же покупки молока (+0,5%) и шоколада (+0,1%) изменились незначительно.

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