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США установили новые критерии выдачи виз гражданам шести стран

Администрация президента США Дональда Трампа установила новые требования, касающиеся выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.



Сообщается, что это произошло после того, как Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа.



Согласно новым критериям, направленным 28 июня в посольства и консульства США, заявители из шести стран должны будут доказать, что их близкие родственники — родители, супруг, дети, зять или невестка, братья или сестры — проживают в США.



Отмечается, что бабушки и дедушки, внуки, тети и дяди, племянники, двоюродные братья, невесты и другие члены семьи не считаются близкими родственниками.

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