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На драфте Канадской хоккейной лиги было выбрано 19 россиян

29 июнь 2017 (09:51)

На драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) клубы выбрали 19 российских хоккеистов,. Об этом сообщает RT.

Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым — форвард Александр Хованов, под 4-м и 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородний соответственно, информирует официальный сайт организации.

Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.

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