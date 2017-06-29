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На драфте Канадской хоккейной лиги было выбрано 19 россиян
29 июнь 2017 (09:51)
На драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) клубы выбрали 19 российских хоккеистов,. Об этом сообщает RT.
Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым — форвард Александр Хованов, под 4-м и 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородний соответственно, информирует официальный сайт организации.
Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.
Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым — форвард Александр Хованов, под 4-м и 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородний соответственно, информирует официальный сайт организации.
Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.
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