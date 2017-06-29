Дайджест

На драфте Канадской хоккейной лиги было выбрано 19 россиян

На драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) клубы выбрали 19 российских хоккеистов,. Об этом сообщает RT.



Под первым номером драфта был выбран нападающий Андрей Свечников, под вторым — форвард Александр Хованов, под 4-м и 8-м номерами были выбраны нападающие Алексей Торопченко и Дмитрий Завгородний соответственно, информирует официальный сайт организации.



Каждый клуб CHL на драфте может включать в свой состав двух игроков, представляющих не страны Северной Америки.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: